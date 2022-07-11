乔科维奇不打疫苗但想打美网 盼美国改入境规定

（法新社巴黎10日电） 至今不愿打COVID-19疫苗，刚在温网夺冠的乔科维奇，希望美国当局能及时修改入境规定，让他能参加美国网球公开赛。

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法新社报导，塞尔维亚的乔科维奇（Novak Djokovic）今天在温布顿网球锦标赛男单决赛击败澳洲选手基尔乔斯（Nick Kyrgios），拿下个人第7座温网金杯，也是生涯第21座大满贯冠军，仅比西班牙好手纳达尔（Rafa Nadal）的大满贯纪录少了1座。

他现在锁定的目标是争夺个人在美网的第4冠。他去年在美网男单冠军赛败给俄罗斯名将梅迪维夫（Daniil Medvedev）。

但目前的情况是，乔科维奇未接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，意味着他无法入境美国，更遑论参加下个月开打的美网。

35岁的乔科维奇说，「我还没打疫苗，也没打算去打」，对他来说，唯一的好消息只能是美国取消强制施打疫苗的规定，或他取得所谓的疫苗豁免。

「我不认为豁免是实际可行的…如此一来唯一的途径就是他们及时解除（疫苗）规定，让我入境美国。」

乔科维奇因为不打疫苗，今年1月遭澳洲驱逐出境，让他失去卫冕澳洲公开赛冠军的机会。

乔科维奇坦言，今年球季一开始他确实过得很煎熬，且花了好几月的时间来平复。

他说：「这在今年头几个月确实影响到我，整体来说，我的感觉很不好，心理上、情绪上、都没有处于良好的状态。」

「我想比赛，但在打今年首战时，我一踏上杜拜的球场，只感到满满的压力和情绪。」

「我在场上感觉不到自己，那时我才发现，这需要一点时间。我需要多点耐心，迟早我会回到自己希望有的状态。」

© 2022 AFP