环法自由车赛普筛过关 选手休一天准备山区赛

（法新社法国莫尔辛11日电） 环法自由车赛选手最新COVID-19大规模筛检结果今天出炉，全数为阴性，比赛获准进入下阶段阿尔卑斯山赛程。165位剩余选手因此享受一天休息，专注准备令人生畏的山区赛。

广告 继续浏览后续

自由车赛界地位最崇高的环法自由车赛（Tour de France）前2天赛程有3名选手因感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）退出，包括寻求3连霸的波加萨尔（Tadej Pogacar）所属阿联航空车队（UAE Emirates）队友兰根（Vegard Stake Laengen）。

来自挪威的兰根9日因身体不适退赛后，引发其他选手大感紧张甚至恐惧。来自斯洛维尼亚的23岁波加萨尔表示：「这令人很害怕。疫情还没离开我们。」

阿联航空车队透露，他们的选手不仅有各自房间，也有单独的按摩人员。

在昨天的第9站赛程开始前，去年比赛法国名次最高选手马旦（Guillaume Martin）因采检结果病毒量高，被判定确诊必须退出比赛。

不过，若选手采检结果为阳性，但病毒量低，仍可获准参赛，例如第9站赛程赢家、来自卢森堡的容格尔斯（Bob Jungels）。

环法自由车赛接下来将进入艰难的阿尔卑斯山山区路段，这段赛程通常对比赛结果具有决定性影响。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2022 AFP