连两年投打入选明星赛 大谷翔平再缔新猷

（法新社纽约10日电） 大谷翔平在球迷票选果出炉后，先以指定打击身分入选MLB明星赛，今天又以投手身分获选，连两年同时以投手、野手身分入选明星赛，再度缔造新猷。

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大谷翔平去年就成为大联盟史上第一位以投、打两身分入选明星赛的球员，今年继续创造「二刀流」历史。

美国职棒大联盟MLB明星赛完整名单出炉，包括先前已在球迷票选后，成为先发球员的外野手贾吉（Aaron Judge）、史丹顿（Giancarlo Stanton），纽约洋基这次还有投手柯尔（Gerrit Cole）、柯特斯（Nestor Cortes）、霍姆斯（Clay Holmes）及替补捕手崔维诺（Jose Trevino）获选，这是洋基2011年以来，首次有6名球员同时入选明星赛。

去年美国联盟（AL）冠军休士顿太空人这次共5人能参加明星赛，分别是投手魏兰德（Justin Verlander）、巴尔德斯（Framber Valdez），外野手塔克（Kyle Tucker） 、指定打击阿尔瓦雷兹（Yordan Alvarez），和球迷选出的先发二垒手阿图维（Jose Altuve）。其中，阿尔瓦雷兹因为右手发炎而被放进伤兵名单。

去年夺下世界大赛冠军的亚特兰大勇士也有5人能参加明星赛，他们分别是投手佛里特（Max Fried）、捕手达诺（Travis d'Arnaud）、游击手史万森（Dansby Swanson）、指定打击威廉．康崔拉斯（William Contreras），与球迷选出的先发外野手阿库尼亚（Ronald Acuna Jr.）。

其中，威廉．康崔拉斯是取代哈波（Bryce Harper）国家联盟（NL）指定打击的位置。被球迷选为先发球员的哈波，6月25日出现左手大拇指骨折的伤势。

芝加哥小熊的威尔森．康崔拉斯（Willson Contreras）同样也入选明星赛，这让他与威廉．康崔拉斯成为2003年的阿伦．布恩（Aaron Boone）与布瑞特．布恩（Bret Boone）后，第1对同时入选明星赛的兄弟档。

这次明星赛将于7月19日在洛杉矶举办，地主道奇有投手柯萧（Clayton Kershaw）、冈索林（Tony Gonsolin），还有球迷票选出的先发外野手贝兹（Mookie Betts）和游击手透纳（Trea Turner）参加。柯萧是MLB钦点参加的选手，且可能成为国联打头上阵的投手。国联已在明星赛连输给美联8次，双方最近23次交手，国联吞下20败。

纽约大都会和圣路易红雀、多伦多蓝鸟都有4名球员能参加明星赛。

西雅图水手菜鸟外野手罗德里格斯 （Julio Rodriguez）年仅21岁，是这次参加明星赛的球员中仅有的新秀，也是年纪最年轻的参赛选手。这次共有30名球员是首度参加明星赛，其中有10人的年纪在24岁（含）以下。

去年美联年度最有价值球员（MVP）大谷翔平，目前打击率2成60，有19支全垒打、59分打点的成绩，同时以投手身分拿下8胜4败，防御率2.44。他在81局投球中，有111次三振、20个保送。近期拿下5连胜的大谷翔平，在6日对上马林鱼时，成为MLB史上三振对手10次，且打回2分，并盗垒成功1次的第1人。

美联去年在科罗拉多 以5比2击败国联，大谷翔平在首局接连解决塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、蒙西（Max Muncy）、亚瑞纳多（Nolan Arenado），投1局让对手3上3下，其中有两人是击出滚地球出局。

底特律老虎一垒手卡布瑞拉（Miguel Cabrera）生涯12次参加明星赛，是本届明星赛所有球员之最，11次获选的圣路易红雀指定打击普侯斯（Albert Pujols）次之，他们两人这次都是因为辉煌的生涯成就，被MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）依新的遴选办法选入。

洛杉矶天使外野手楚劳特（Mike Trout）10次入选明星赛，柯萧和魏兰德都是9度入选。其中，楚劳特以连9年获球迷青睐，被票选为先发球员。

美联由球员选出的投手，还包括克里夫兰守护者的凯尔斯（Emmanuel Clase）、巴尔的摩金莺的罗培兹（Jorge Lopez）、多伦多蓝鸟的马诺亚 （Alek Manoah）、坦帕湾光芒的麦克纳汉（Shane McClanahan），及柯尔 、柯特斯、霍姆斯、魏兰德。

国联的投手则有马林鱼的艾坎塔拉（Sandy Alcantara）、密尔瓦基酿酒人的柏尼斯（Corbin Burnes）及海德（Josh Hader）、大都会的狄亚士（Edwin Diaz）、红雀的海斯利（Ryan Helsley）、圣地牙哥教士的马斯葛罗夫（Joe Musgrove），及佛里特、 冈索林。

美联的替补球员包括明尼苏达双城内野手阿拉耶兹（Luis Arraez）、守护者二垒手西门内斯（Andres Gimenez）与三垒手拉米雷斯（Jose Ramirez）、波士顿红袜游击手柏格茨（Xander Bogaerts）、双城外野手巴克斯顿（Byron Buxton）、蓝鸟外野手斯普林格（George Springer），及阿尔瓦雷兹、崔维诺、塔克 。

国联的替补阵容包括大都会一垒手阿隆索（Pete Alonso）和外野手马尔特（Starling Marte）、 红雀三垒手亚瑞纳多（Nolan Arenado）和费城费城人外野手舒瓦伯（Kyle Schwarber）、小熊外野手哈普 （Ian Happ），和达诺、威廉．康崔拉斯、史万森。

MLB指定的美联球员有7人，他们分别是投手大谷翔平、罗德里格斯、巴尔德斯，和奥克兰运动家投手布莱克本 （Paul Blackburn）、老虎投手葛瑞格里．苏铎（Gregory Soto）、德州游骑兵投手培瑞斯（Martin Perez），与堪萨斯皇家外野手班奈坦迪（Andrew Benintendi）。

国联由MLB指定的选手则有匹兹堡海盗的贝纳（David Bednar）、辛辛那提红人的卡斯蒂约（Luis Castillo）、亚利桑纳响尾蛇的曼提普利（Joe Mantiply）、柯萧等投手，科罗拉多洛矶一垒手克隆（C.J. Cron）、华盛顿国民外野手胡安．苏铎（Juan Soto）。

MLB的30队至少有1名球员必须入选明星赛，本届明星赛一共有28名球员是出生于美国50个州以外的国际球员。

© 2022 AFP