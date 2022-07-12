奥运名将坦承非难民 自曝儿时就到英国当童工

（法新社伦敦11日电） 为英国拿下4面奥运金牌的英国长跑名将法拉（Mo Farah），先前都自称是难民，但他如今自曝那并非实情，并坦承自己是在儿时被非法贩运到英国，然后被迫当起童工。

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法新社报导，在英国广播公司（BBC）将于13日播出的纪录片「真实的法拉」（The Real Mo Farah）中，这名长跑运动员称他是在8、9岁时，被他从未见过的一名女子从东非带到英国，那名女子替他取名叫穆罕默德．法拉（Mohammed Farah），然后要他照顾另一个家庭的孩子。

法拉分别在2012伦敦奥运、2016里约奥运的5000公尺、1万公尺两项比赛中摘下金牌，是英国史上第一位赢得奥运4金的田径选手。他曾说自己是与双亲一起逃到英国的索马利亚难民。

但令人大为震惊的是，39岁的法拉如今表示，他的双亲根本从未到过英国，因为他4岁时，父亲就在索马利亚内乱中丧生，母亲和两个兄弟则生活在东非的索马利兰（Somaliland）。索马利兰1991年宣布自索马利亚独立，但未获国际普遍承认。

法拉说：「实情是，我并非你们以为的那个人，大多数人知道我叫法拉，但那不是我的名字，那也不是事实。」

带法拉飞往英国的女子告诉他，他会被带去和亲戚一起住，以及他的名字叫穆罕默德．法拉。她持有伪造文件，上面有法拉的照片，旁边注明「穆罕默德．法拉」。

法拉表示，是他的孩子鼓励他说出实情。

他说：「我保密太久了，很难受，因为我不想面对。孩子经常问，『爸，这是怎么回事？』他们问我什么我都能回答，唯独这件事始终没有答案。」

「这是我说出自己故事的主要原因，因为我想要感觉自己正常，不必再觉得需要保守什么秘密。」

© 2022 AFP