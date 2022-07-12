英奥运长跑名将法拉揭非法童工过去 获政坛朝野同情赞赏

（法新社伦敦12日电） 英国长跑名将法拉在一部新纪录片中公开其童年遭非法贩运的真相，英国朝野各界今天纷纷对他表示同情和赞赏，政府也称法拉的身分没问题，不会对他采取任何行动。

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英国广播公司（BBC）将于13日播出纪录片「真实的法拉」（The Real Mo Farah），这位奥运长跑选手称自己本名卡辛（Hussein Abdi Kahin），8、9岁时被人从东非的吉布地拐卖到英国。

他说，带他到英国的那名女子替他取名穆罕默德．法拉（Mohammed Farah），而后要他照顾另一个家庭的小孩。

现年39岁的法拉在2012年伦敦和2016年里约两届奥运分别拿下5000公尺和1万公尺长跑总共4面金牌，是英国最受人喜爱和最成功的运动员之一。2017年他获英国女王封爵，而后便以「莫爵士」（Sir Mo）为人所熟知。

承认自己被非法贩运，可能招致对法拉英国公民身分的质疑，但英国内政部说他是清白的。该部发言人告诉法新社：「不会对莫爵士采取任何行动，其他讲法是错的。」

按内政部方针，如果后来发现父母或监护人以不实幌子为小孩取得移民身份，孩子的责任可以豁免。

刚接任英国财政大臣不久的原教育大臣查哈威（Nadhim Zahawi），指法拉仍「真正鼓舞人心」。查哈威为库德族，11岁时随家人逃离伊拉克前往英国，他告诉BBC电视台，法拉的故事令他感到「心碎、痛苦」，「我只能说我向法拉致敬」。

在野的工党资深议员南迪（Lisa Nandy）表示，法拉的作法可能彻底改变其他人口贩运受害者的状况。她在推特上写道，她花了10年时间关注被贩卖到英国的儿童，这一切令人心碎。

伦敦市长沙迪克汗（Sadiq Khan）说：「莫爵士经历过的这一切，证明他不仅是我们最伟大的奥运选手之一，而且是一位真正伟大的英国人。」

© 2022 AFP