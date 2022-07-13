温网封后后俄国蹭热度 芮芭奇娜表示不认同

（法新社哈萨克努尔苏丹12日电） 哈萨克网球女将芮芭奇娜（Elena Rybakina）赢得温布顿锦标赛女单冠军，返回哈萨克后受到英雄般的欢迎，她今天反驳俄罗斯网坛形容她是「俄国产物」的说法。

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在俄国向乌克兰出兵后，俄国和白俄罗斯球员今年遭禁止参加温布顿网球锦标赛（Wimbledon），但出生于莫斯科的芮芭奇娜能够参加比赛，这是因为她在2018年入籍哈萨克。

俄国网球协会主席塔皮斯契夫（Shamil Tarpischev）上周末表示，芮芭奇娜是「俄国产物」，看似想将她赢得大满贯赛后座视为俄国的胜利。

塔皮斯契夫说：「太好了，芮芭奇娜打得漂亮！我们赢得温网了。」

俄国前世界球王卡菲尼可夫（Yevgeny Kafelnikov）昨天也在推特发文，强调这一观点。

曾获得法网、澳网和奥运冠军、已退役的菲尼可夫说：「从生产商那里购买现成的产品，不需要花太多的脑筋。」

23岁的芮芭奇娜在哈萨克被记者要求对「俄国产物」的标签发表评论时说：「从青少年到职业的过渡期非常难熬。这需要一支优秀的团队。不是每个人都能持续待在职业赛并取得一些成功。只有少数人（可以做到），我很幸运。所以，我当然不同意这种说法。」

芮芭奇娜的双亲仍住在莫斯科，本届温网期间，她一直不愿详细说明自己有多少时间待在俄国。

© 2022 AFP