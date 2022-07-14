非洲短跑名将签证峰回路转 及时赶上世锦赛

（法新社奈洛比14日电） 非洲跑得最快的男人－短跑名将欧姆鲁瓦（Ferdinand Omanyala）今天由于签证延误，一度可能错过在美国奥勒冈州举办的世界田径锦标赛，但之后峰回路转，及时赶上。

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26岁、来自肯亚的欧姆鲁瓦一直希望能在世锦赛100公尺项目大放异彩。他将于15日参加100公尺项目预赛，但迟迟没拿到签证，一度放弃参赛希望。尽管最后终于赶上，但他抵达奥勒冈州后只剩下几小时可以休息，就得立即上场。

肯亚代表队原定于11、12日分批前往美国，但包括欧姆鲁瓦在内的多名队员未取得签证，行程遭到延误。肯亚田径协会（Athletics Kenya）没有立即回覆，签证延误原因尚不清楚。

其他国家运动员在取得美国签证时也碰到问题，但欧姆鲁瓦是当中最知名运动员。

欧姆鲁瓦在标为「奥勒冈州，我来了」的推特声明中说，「所有肯亚人每天都会碰到签证问题，我也不例外」。

欧姆鲁瓦本赛季取得全世界第3成绩，5月创下100公尺项目9秒85纪录，仅次于美国短跑运动员克利（Fred Kerley）及布罗梅尔（Trayvon Bromell）。

欧姆鲁瓦近期接受法新社访问时表示，他最低目标是以9秒6跑进奥勒冈决赛。如果他能在锦标赛中顺利登上领奖台，对非洲田径运动员来说将是历史性的一刻。

© 2022 AFP