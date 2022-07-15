报导：溜马出高价欲挖角艾顿 太阳马上跟进留人

（法新社凤凰城14日电） 体育频道ESPN今天报导，NBA凤凰城太阳队今天跟进印地安纳溜马队为中锋艾顿（Deandre Ayton）开出的4年1.33亿美元（约新台币40亿元）顶薪报价，为艾顿续留太阳做好准备。

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ESPN援引艾顿经纪人的话报导，太阳必须在16日之前提出匹配溜马所提的报价，不过他们立即做出回应留人。

溜马提出NBA史上受限自由球员的最高报价，超越布鲁克林篮网队2016年开给波特（Otto Porter Jr.）的4年1.07亿美元，当时波特所属的华盛顿巫师队也选择跟进报价将他留下。

太阳跟进溜马的报价留住艾顿后，依相关规定，在2023年1月15日前都不能再将他交易出去

如此一来，太阳想利用交易换来篮网球星杜兰特（Kevin Durant）的可能性似更加复杂难解。

艾顿现年23岁，生涯4个球季场均16.3分、10.5篮板，2021年总冠军赛更为太阳建构起强力的防守；这个球季他也有平均17.2分、10.2篮板的成绩。

杜兰特手上有两枚总冠军戒指，也是2014年年度最有价值球员（MVP）。

© 2022 AFP