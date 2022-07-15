溜马约40亿顶薪抢人 太阳有两天决定是否留艾顿

（法新社凤凰城14日电） NBA溜马想得到受限自由球员艾顿，开出4年1.33亿美元（约新台币40亿元）的顶薪报价抢人，太阳可在48小时内决定是否跟进报价留人。

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体育频道ESPN今天报导，由于艾顿（Deandre Ayton）是美国职篮NBA的受限自由球员，凤凰城太阳有两天时间可以考虑是否跟进这份NBA史上受限自由球员获得的最高报价来留住他，或是在没有任何补偿的情况下让他效力印地安纳溜马。

一旦艾顿接受溜马的报价，太阳就无法将他纳入任何眼前可能用来换取布鲁克林篮网球星杜兰特（Kevin Durant）的交易。杜兰特即便有约在身，先前仍要求篮网将他交易出去。

就算太阳跟进溜马的报价留下艾顿，依相关规定，在2023年1月15日前都不能再将他交易出去，对于球队未来蓝图中已经没有艾顿的太阳来说，留下他也不一定能用来换到杜兰特。

艾顿是2018年的选秀状元，但在太阳不愿开出顶薪留人的情况下，双方始终没有签下延长合约，使得艾顿在球季结束后成为受限自由球员。

溜马提供的这份报价超过篮网2016年开给波特（Otto Porter Jr.）的4年1.07亿美元（约新台币32亿元），当时波特所属的华盛顿巫师选择跟进报价将他留下。

23岁的艾顿，生涯4个球季平均每场比赛可拿下16.3分、10.5篮板的成绩，在2021年总冠军赛更为太阳建构起强力的防守；这个球季他也有平均17.2分、10.2篮板的成绩。

杜兰特手上有两枚总冠军戒指，也是2014年年度最有价值球员（MVP）。他离开金州勇士加盟篮网后，因右脚阿基里斯腱伤势而错过整个2019-20球季；他在过去两个球季平均有28.7分、7.3篮板、6.1助攻的成绩。

先前媒体报导称杜兰特要求篮网将他交易出去，震撼全联盟，据说他属意的新东家是太阳或迈阿密热火。

© 2022 AFP