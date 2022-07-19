前网坛球后巴蒂澄清 不会挑战职业高尔夫

（法新社墨尔本18日电） 曾排名世界第一的前澳洲网球女将巴蒂（Ashleigh Barty）在退休后，曾被推测可能转往职业高尔夫球界发展，但她今天粉碎了大众期待她将重返职业体坛的盼望。

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法新社报导，巴蒂今年3月宣布退役的重磅消息震惊体坛，她是3届大满贯得主，宣告退休时年仅25岁。在退役消息曝光前几周，她才刚成为44年来首位在澳洲网球公开赛夺冠的地主国选手。

巴蒂一直对她日后规划含糊其辞，但她一直是名热衷高尔夫的好手。她2020年曾在布里斯本附近的「布鲁克沃特高尔夫球俱乐部」（Brookwater Golf Club）赢得女子组冠军，并参与今年4月在美国举办的Icons Series高尔夫表演赛。

这加深人们的臆测，认为她可能认真想打职业高尔夫。除了网球和高尔夫，多才多艺的她同时也是一名职业板球运动员。

但巴蒂昨晚接受一家墨尔本广播电台访问时，澄清了这些谣言，排除再次参与任何职业运动的可能性。

巴蒂说：「你们只是不能接受我不想再参与职业运动。我爱高尔夫球，那是我的兴趣之一。它将不会是我的职业，我也无意把它当作我的职业，但如果可以的话，我每周都会打一次消磨时光。」

她还说：「我不需要、也不想参与职业运动，尤其是高尔夫球。我喜欢它作为我和女性朋友、朋友间的闲暇消遣，但那（作为职业）不适合我。」

去年底，巴蒂与爱情长跑多年的男友基斯克（Garry Kissick）订婚。自从她退役以来，她推出了一系列名为「小艾希」（Little Ash）的童书。

巴蒂上月曾表示：「支持孩子的教育是我很热衷的事情，如果我可以帮忙鼓励新的读者，会让我感到十分开心。」

© 2022 AFP