柯萧、麦克纳汉 荣膺MLB明星赛先发投手

（法新社洛杉矶18日电） MLB明星赛明天将于洛杉矶开打，坦帕湾光芒的麦克纳汉、洛杉矶道奇的柯萧将分别担任美联、国联的先发投手。

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这将是美国职棒大联盟MLB明星赛历史上第10次，美国联盟、国家联盟明星赛的先发投手都是左投，也是2000年以来的首次。

柯萧（Clayton Kershaw）拿过3届象徵投手最高荣誉的赛扬奖，是2014年的年度最有价值球员（MVP），并率道奇在2020年夺下世界大赛冠军，但他从未在明星赛先发。

34岁的柯萧生涯15年都效力于道奇，这次明星赛在道奇主场进行，这让他成为已经举办到第92届的明星赛中，第13位在主场先发的投手，上一次在主场担任明星赛先发投手的，是2018年华盛顿国民的薛哲（Max Scherzer）。

尽管因为背伤晚了1个月才出赛，柯萧这个球季表现得虎虎生风，至今共投71.2局，赏给对手75次三振，只送出12个保送，目前战绩7胜2败，防御率2.13。

9次入选明星赛的柯萧说：「过去我也曾获选参加明星赛，光是参与其中就觉得很棒了，但因为这次是在道奇主场进行，意义又更为不同。能参加就很酷了，但这次对我来说是在家出赛，就又更有意义了。」

25岁的美联明星赛先发投手麦克纳汉（Shane McClanahan），本季至今的防御率仅1.71，在全MLB排名第1，他成为2010年的普莱斯（David Price）后，首位担任明星赛先发投手的光芒球员。

MLB「二年级生」麦克纳汉本季已投110.2局，共赏给对手147次三振，仅19个保送。

麦克纳汉说：「我很荣幸，因为美联有太多人值得被选为先发投手，就算只是被考虑的其中一人，我都备感荣幸，我真的很期待能上场。」

「如果我跟你说我没想过站上明星赛的投手丘，来跟全世界最强的球员较量，那我就是在说谎。所以，这个梦想能成真，我真的十分兴奋。」

© 2022 AFP