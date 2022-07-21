哈登签下2年20.7亿合约 减薪为76人加强阵容

（法新社华盛顿21日电） 美国职篮NBA消息人士今天告诉「费城询问报」（The Philadelphia Inquirer），「大胡子」哈登已经同意与费城76人签下2年6860万美元（约新台币20亿7206万元）的合约。

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媒体报导，哈登（James Harden）不到一个月前拒绝行使下季4740万美元（约新台币14亿3000万元）球员选择权成为自由球员，为了力拚生涯首座冠军，哈登主动降薪，让76人能够拥有更多薪资空间加强阵容。

据报导，哈登这份合约在2022-23赛季的年薪为3300万美元，2023-24赛季的年薪则是3560万美元，他也可以拒绝行使球员选项，跳出合约，在2022-23赛季后成为自由球员。

在哈登等待续约之际，76人签下前锋塔克（P.J. Tucker）和前锋豪斯（Danuel House）。

10次入选全明星的哈登在上个赛季交易期限前，从布鲁克林篮网转队到费城76人，篮网则透过交易换来明星后卫西蒙斯（Ben Simmons）。

哈登效力76人的21场例行赛中，场均贡献21分、10.5助攻、7.1篮板；2分球命中率40.2%，3分球命中率32.6%。

76人在季后赛第二轮输给迈阿密热火后，哈登说他将「不惜一切代价，帮助这支球队继续成长，让我们与最棒的队友并肩作战」。

32岁的哈登转战篮网和76人前，曾为奥克拉荷马雷霆和休士顿火箭效力。他在13个球季中出赛942场，场均获得24.9分、5.6篮板和6.8助攻。

在效力火箭期间，哈登连续3个赛季（2018-20）为得分王，并在2017-18赛季为年度最有价值球员（MVP）。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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