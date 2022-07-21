年度体育卓越表现奖 最佳男运动员：大谷翔平

（法新社洛杉矶20日电） 美国职棒大联盟MLB洛杉矶天使「二刀流」球星大谷翔平今天击败NBA球星柯瑞和NFL四分卫罗杰斯等劲敌，在年度体育卓越表现奖（ESPY Award）中勇夺最佳男运动员奖。

广告 继续浏览后续

最佳男运动员奖方面，入围者有大谷翔平、美国职篮NBA球星柯瑞（Stephen Curry）、职业美足NFL绿湾包装工四分卫罗杰斯（Aaron Rodgers）、北美职业冰球联盟NHL艾德蒙顿油人队长麦大卫（Connor McDavid），最终是大谷翔平获奖。

去年美国联盟年度最有价值球员（MVP）大谷翔平也赢得最佳MLB球员奖，击败的对手包括费城费城人的哈波（Bryce Harper）、纽约洋基重炮打者贾吉（Aaron Judge）和亚特兰大勇士的索莱尔（Jorge Soler）。

柯瑞在好莱坞杜比剧院（Dolby Theatre）主持这场由体育频道ESPN举办的年度体育卓越表现奖颁奖典礼。

大谷翔平并未亲赴现场，但在预录得奖感言中说：「恭喜所有入围者，很荣幸能和你们大家一起获得提名，你们都是各领域佼佼者。再次谢谢大家…祝会后派对玩得愉快。」

柯瑞也抱回两奖，包括最佳NBA球员奖和最佳破纪录表现奖，他上季超越名人堂球星艾伦（Ray Allen），成为NBA史上砍进最多三分球的射手。

柯瑞获奖后打趣地说，他想主持的唯一原因是他认为能把奖座颁给自己。

柯瑞队友汤普森（Klay Thompson）获得最佳东山再起奖。汤普森在伤后休养两年多后于1月9日复出，与柯瑞组成的「浪花兄弟」再度合体，最后一同在6月拿下总冠军。

© 2022 AFP