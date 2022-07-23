深陷性丑闻调查 WWE执行长麦马洪宣布退休

（法新社华盛顿22日电） 世界摔角娱乐公司（WWE）执行长麦马洪（Vince McMahon）今天宣布，他年事已高决定退休。麦马洪是美国前总统川普的老朋友，目前身陷连串性丑闻调查。

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法新社报导，麦马洪透过行销将他的摔角秀推向国际，打造了一个全球娱乐帝国，而他自己也曾亲上摔角台行销，川普（Donald Trump）是他的老朋友之一，曾参与他的摔角节目。

除了摔角以外，麦马洪也创立美式足球联盟XFL，与职业美式足球联盟NFL打对台，但XFL在营运不久后便宣告破产。

麦马洪发表声明说：「在我将满77岁之际，我觉得该是时候辞去WWE董事长兼执行长职务的时候了。多年来带领WWE为大家带来快乐、激励、刺激、惊喜与娱乐，是我的殊荣。」

麦马洪上月已辞去职务，等待内部调查结果，此前他被控与一名员工有染，并支付她300万美元（约新台币8943万元）封口费。

「华尔街日报」（The Wall Street Journal）两周前报导指称，麦马洪在过去16年间向4名先前与WWE有关的女性支付超过1200万美元封口费，以防止他的婚外情与不当行为曝光。

这些女性包括一名前女性摔角手，她指控麦马洪曾胁迫自己为他口交。

© 2022 AFP