麦劳夫林又刷新世界纪录 夺世锦赛女子400跨栏金牌

（法新社俄勒冈州尤金22日电） 美国田径名将麦劳夫林今天技惊四座，以夸张的幅度打破自己一个月前才创下的女子400公尺跨栏世界纪录，在世界田径锦标赛勇夺金牌。

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2020东京奥运镀金的麦劳夫林（Sydney McLaughlin）今天飙出50秒68佳绩，足足比自己上月在同一场地缔造的51秒41旧世界纪录快了0.73秒，成为首位在此一项目突破51秒大关的女子选手。

这位难得一见的天才型选手，过去13个月以来已4度刷新纪录，首先是在去年美国奥运田径代表选拔赛中跑出51秒90，打破52.16秒的原世界纪录，接着在2020东京奥运以51秒46再破世界纪录获得金牌。

今年6月，她在同样于海威德运动场（Hayward Field）举行的美国世界田径锦标赛选拔赛缴出51秒41成绩，缔造新猷，没想到一个月后又以惊人幅度创造纪录。

麦劳夫林今天遥遥领先，成绩远优于创下52秒27的荷兰选手布尔（Femke Bol），与跑出53秒13的同胞选手穆罕默德（Dalilah Muhammad）。

在女子400公尺跨栏项目上，俄罗斯选手佩琼琪娜（Yulia Pechonkina）曾保持世界纪录16年。最近3年以来，这个项目6度刷新纪录，麦劳夫林一个人就占了4次。

麦劳夫林说：「400公尺跨栏的水准肯定提高了。有一群女孩愿意挑战身体极限，让自己提升到下一个阶段，我们看到大家都跑出更好的成绩了。能参加这个项目真的很令人兴奋。」

世界田径锦标赛首度在美国举行，这是本届第一个世界纪录，大大提振美国女子选手的士气。她们在田赛表现优异，但在径赛却乏善可陈。

22岁的麦劳夫林说，她喜欢将自己逼到新境界的感觉。她说：「突破自己极限的感觉很特别。」

© 2022 AFP