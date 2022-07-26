WNBA球星格林纳持毒案 律师盼俄法庭从宽量刑

（法新社俄罗斯希姆基26日电） 美国女子职篮（WNBA）球星格林纳2月因涉嫌持毒遭俄罗斯拘留，最高可面临10年徒刑。此案料于8月初宣判，格林纳的律师今天表示，他们希望她能获得「从宽量刑」。

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现年31岁、身高206公分的WNBA凤凰城水星（Phoenix Mercury）中锋格林纳（Brittney Griner）拥有2面奥运金牌。她在今年2月美国休赛期间前往俄国参加比赛，结果俄国当局在她的行李中发现含大麻油的电子菸菸匣，她随即在莫斯科机场遭到拘留。

格林纳本月7日在俄罗斯法庭的第2次聆讯中承认涉及持毒罪名，但否认自己故意违法。

格林纳的其中一名律师博伊科夫（Alexander Boykov）表示，她「可能」会于明天接受交叉询问。

律师团队指出，考量到「许多情有可原的情况」，他们希望法院尽可能从宽量刑。

博伊科夫说，「我们期待宽大的判决」。

他强调，在美国，格林纳已获得医生许可，可基于医疗目的使用大麻，且这名球星只是「偶尔」使用它来缓解疼痛。

这起备受瞩目的案件已成为美俄谈判关键议题，华盛顿亦已指派特使，负责协商并营救格林纳

美国总统拜登本月稍早曾与格林纳的家人通话，并称让格林纳尽快获释，将是他的「优先要务」。

© 2022 AFP