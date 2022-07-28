土耳其足球迷高呼蒲亭之名 乌克兰大使表示难过

（法新社伊斯坦堡28日电） 乌克兰基辅动力队昨天在土耳其伊斯坦堡举办的欧冠杯足球资格赛拚战时，有些在场观众一再高喊俄罗斯总统蒲亭之名，乌克兰驻土耳其大使今天对此表示「难过」。

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法新社报导，社群媒体张贴的影片显示，基辅动力队（Dynamo Kyiv）昨天出战伊斯坦堡费伦巴治队（Fenerbahce）并踢进第一球时，拥挤的观众席上有一些人反覆高唱「佛拉基米尔．蒲亭」（Vladimir Putin）。

基辅动力终场以2比1获胜，先前他们曾在主场以0比0�}和。由于俄罗斯军队入侵乌克兰，动力队主场赛移师波兰举行。如今动力队晋级欧冠杯第3轮资格赛，费伦巴治淘汰出局。

高呼蒲亭之名似乎是费伦巴治球迷眼看基辅动力队破门后，为刺激动力队球迷而采取的举动。

乌克兰驻土耳其大使包德纳（Vasyl Bodnar）在推特发文说：「足球是一种公平的竞赛，昨天基辅动力队的实力较强。」

推文指出：「听到费伦巴治球迷对一个轰炸我们国家的俄罗斯刽子手和侵略者表示支持，令人非常难过。」

「我感谢友善的土耳其人民支持乌克兰，也感谢他们考量到球迷的不妥当举动。」

土耳其虽然是美国领导下的军事联盟北大西洋公约组织（NATO）会员国，但仍试图对俄乌战争保持中立。

© 2022 AFP