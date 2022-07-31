乔科维奇不打疫苗进不了美国 称仍持续备战美网

（法新社巴黎30日电） 因拒绝接种COVID-19疫苗而无法入境美国的塞尔维亚名将乔科维奇，今天语带玄机的表示，他「正准备参加美网」。

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依照目前规定，所有前往美国的旅客都必须完整接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。乔科维奇（Novak Djokovic）生涯在四大满贯赛之一的美网3度夺冠，也才刚拿下另一场大满贯赛温布顿锦标赛的冠军。他因为不愿施打疫苗，今年1月在澳洲墨尔本遭驱逐出境，无缘挑战年度首场大满贯赛澳洲公开赛。

乔科维奇今天在社群网站Instagram写道：「我正在备战，犹如我获准参赛一般。与此同时，我也正在等待消息，看是否有我可以前往美国的机会。祈求好运！」他在发文中还附上他练球的影片。

有超过4万3000人签署请愿书，呼吁当局准许生涯拿过21座大满贯冠军的乔科维奇参加8月29日开打的美国网球公开赛。

35岁的乔科维奇在IG发文说：「我只想在此跟大家说，这几天看到来自世界各地，这么多充满支持与爱的讯息，我十分感激。」

「这是我始料未及的，我太喜出望外了。我只是想说声谢谢。大家以这么充满爱与支持的方式与我的网球生涯产生共鸣，希望我继续参加比赛，这真的很特别。」

© 2022 AFP