为NBA带来革命 传奇中锋比尔罗素辞世

（法新社纽约31日电） NBA传奇球星比尔．罗素克服种族歧视，成为联盟首位非裔超级巨星。他是绿衫军王朝主力中锋、NBA史上最多冠军戒得主，也是名人堂得主。

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罗素生涯拿过5座NBA最有价值球员（MVP），12次入选明星赛，以球员身分拿过11座总冠军。

通称比尔．罗素的威廉．费尔顿．罗素（William Felton Russell）1934年2月12日出生于路易斯安那州门罗（Monroe），8岁时随家人搬到加州奥克兰，之后进入旧金山大学（University of San Francisco）就读。

他的母亲在他12岁时辞世，无法看到罗素代表旧金山大学赢得2座州冠军和两座大学冠军。1955年他率队打入冠军赛，但区域顶尖球员奖项却没他的份，之后他就把目标转而放在团队胜利，不再追逐个人成就。

罗素当时表示：「这让我知道，如果我接受这些作为我生涯的评判，我晚年会含恨而死。」

罗素为了要打1956年奥运而延后1年进入NBA，他在奥运场均14.1分勇冠美国队，隔年又以场均19.6篮板和4.7分，助塞尔提克夺下1957年NBA总冠军。

1958年，罗素获颁生涯首座最有价值球员，但因脚伤导致总冠军系列赛无法发挥，以致塞尔蒂克最后落败，但球队也在隔年开启8连霸伟业。

© 2022 AFP