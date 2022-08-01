欧国杯女足英格兰胜德国 终结大赛冠军荒

（法新社英国温布利31日电） 欧国杯女足冠军战，英格兰今天靠凯利（Chloe Kelly）在延长赛进球，终场2比1击败德国夺冠，英格兰女足在爆满主场观众面前获得队史首座国际大赛金杯。

广告 继续浏览后续

凯利第110分钟在温布利球场（Wembley）爆满8万7192名主场观众面前，于门前趁乱及对方门将没能清干净的瞬间将球拨进，终止英格兰男、女足球56年来在世界杯或欧国杯等重大国际赛的冠军荒。

凯利及时从十字韧带撕裂伤复原并赶上本届欧国杯，并在冠军战最后一刻当上全国英雄。

她赛后受访时说：「作为一个看着足球长大的年轻女孩，这就是梦想。感谢在我复健过程里的所有人，我一直深信能打欧国杯，且能扮演致胜英雄，天哪，我这些队友真是太棒了。」

凯利赛后受访还没完就中断，与观众及队友齐声高唱欧国杯金曲Sweet Caroline庆祝夺冠。

英格兰第62分钟由替补图尼（Ella Toone）接获队友妙传破防对方越位陷阱，长距离跑动一路单刀杀到德国禁区前起脚破门先驰得点。

今天胜利女神未垂青德国，赛前热身时队长兼头号得分锐刃波普（Alexandra Popp）竟肌肉拉伤，虽然发挥强大韧性于第79分钟靠玛古尔（Lina Magull）劲射扳平，却在延长赛一记门前乱阵失球，无缘金杯。

© 2022 AFP