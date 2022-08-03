国民重金续约留不住人 传将强打苏铎交易到教士

（法新社华盛顿2日电） 美国职棒大联盟MLB国民先前端出15年4.4亿美元大约，但仍无法留下阵中少年强打苏铎，据传球队赶在交易大限前，将他与一垒手贝尔打包送到教士，换回前全垒打王瓦伊特等球员。

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MLB例行赛迈入尾声，各队试图透过阵容补强来增加进军季后赛的机会，苏铎（Juan Soto）与贝尔（Josh Bell）的加入，将能让圣地牙哥教士朝抢下队史首座世界大赛冠军的梦想往前迈进一步。

根据多家媒体报导，在这桩交易中，华盛顿国民换来了游击手艾布兰（C.J. Abrams）、左投柯尔（MacKenzie Gore）、曾在2020年拿下美国联盟全垒打王的瓦伊特（Luke Voit）及3名潜力新秀。

国民2019年夺下队史首座世界大赛冠军，但本季至今只有36胜69败的成绩，在全大联盟垫底。国民总教练马丁尼兹（Dave Martinez）表示，在迎来具潜力的新血之际，却得眼睁睁看着苏铎离开，这真的是疯狂的一天，「情绪很复杂」。

苏铎帮助国民在2019年夺得世界大赛冠军，当时21岁的苏铎在世界大赛系列敲出3支全垒打，助国民经7场大战力克休士顿太空人夺冠。

这位现年仅23岁的多明尼加外野好手，上个月拒绝国民开出的15年4.4亿美元延长合约，使他成为最热门的交易标的。

教士阵中有打击能力顶尖的内野手马查多（Manny Machado）和塔提斯（Fernando Tatis Jr.），目前战绩60胜46败，苏铎加入后，教士的火力将更为凶猛。

教士在国家联盟西区排名第2，落后分区龙头洛杉矶道奇11.5场胜差，但仍有机会靠外卡闯进季后赛。

预计在2024年球季后成为自由球员的苏铎，今年是他在大联盟的第5个球季，生涯至今挥出119支全垒打、扫回358分打点，打击率2成91。

两度获邀参加明星赛的苏铎，曾在2020年以3成51的打击率拿下国联打击王，上个月也在明星赛全垒打大赛夺冠。

© 2022 AFP