环布哥斯公路车赛 荷兰选手摔车十余人追撞

（法新社马德里3日电） 1名荷兰自由车选手今天在西班牙环布哥斯公路车赛（Tour of Burgos）第2阶段距离终点线仅700公尺处的减速丘摔车，造成后方多人追撞。

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这起事故发生在维瓦德西（Vivar del Cid）至比亚狄耶戈（Villadiego）路段末，当时约有十几名正以时速50公里冲刺的选手追撞倒地。

荷兰Jumbo Visma车队选手戴克尔（David Dekker）最先在减速丘摔车，无意间造成后方连环追撞。他本人仅受到擦伤，没有骨折。

法国车队AG2R在社群媒体推特（Twitter）上发文表示，选手图泽（Damien Touze）「头部受创，且因摔车导致脑震荡」；他被送医时意识清楚。

图泽的队友柏岱（Clement Berthet）1只手指骨折，今晚将接受手术。2人皆被迫退出接下来的赛事。

西班牙Caja Rural车队选手奥乌拉（Orluis Aular）及罗培兹（David Gonzalez Lopez）也在追撞事故中受伤，2人分别因手部骨折和手肘脱臼被迫宣布退赛。

比利时Quick-Step车队的史泰姆里（Jannik Steimle）也因锁骨骨折被迫退赛。

戴克尔所属车队Jumbo Visma最后在这场比赛抱回前3名，卢森（Timo Roosen）击败阿菲尼（Edoardo Affini）及哈波（Chris Harper）拿下冠军。

© 2022 AFP