WNBA球星格林纳遭俄国判刑9年 美国各界疾呼援救

（法新社洛杉矶4日电） 美国女子职篮WNBA球星格林纳因在俄罗斯持有内含大麻油的电子菸匣被逮，遭俄国法院判处9年徒刑。消息传出，WNBA凤凰城水星、康乃狄克太阳之战，两队球员于赛前静默42秒。

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因为格林纳（Brittney Griner）的球衣背号是42号，WNBA凤凰城水星（Phoenix Mercury）和康乃狄克太阳 （Connecticut Sun）两队球员在今天赛前共同静默了42秒，并在最后高喊「把她带回家」的口号。

效力于水星队的格林纳今天稍早在俄国法院被定罪判刑9年，罪名是将内含大麻油的电子菸匣走私到俄国。

格林纳的判决在美国普遍被认为是「不公义的」，并引发各界要求美国政府将格林纳带回家的急切呼吁。

美国职篮NBA总裁席佛（Adam Silver）、WNBA总裁恩格尔伯特（Cathy Engelbert）在联合声明中说：「今天（格林纳）被定罪且判刑，是不公义、是不幸的，但并非不可预期，格林纳仍被不当拘留。」

「WNBA和NBA要让她安全回家的承诺没有动摇，我们希望最终把格林纳带回美国的过程能接近尾声。」

水星队透过声明表示，这项判决是「我们姊妹格林纳所经历168天恶梦中的严峻转捩点。」

© 2022 AFP