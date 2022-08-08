捷克UFC终极格斗冠军 读宫本武藏尊崇武士道

（法新社香港8日电） 来自捷克的吉里．普罗哈兹卡（Jiri Prochazka）原本是足球流氓，直到他受到格斗运动和日本战国末期武术家宫本武藏所着「五轮书」启发，才从街头斗殴转为入笼格斗，成为UFC终极格斗世界冠军。

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日本江户时代武士宫本武藏1645年写作剑法暨兵法名着「五轮书」，吉里．普罗哈兹卡8年前阅读这本书后，终于自年少轻狂中觉醒，决心成为一名武士。

29岁的吉里．普罗哈兹卡谈到他从书中，以及从「武士道」中的体悟：「你必须自省，必须遵守规则…要诚实、要勇敢，要在困境中保持冷静」。

吉里．普罗哈兹卡6月在新加坡和巴西轻重量级选手格洛佛．特谢拉（Glover Teixeira）争冠胜出，成为捷克首位UFC冠军。

两人呈现拉锯局面，屡遭重击的吉里．普罗哈兹卡一度似乎濒临落败，但设法使出余力，一个锁喉招式迫使巴西老将格洛佛．特谢拉屈服。

吉里．普罗哈兹卡告诉法新社：「有些人说我的打法难以预测。但事实不是这样，我很冷静，试图寻找攻击破绽…当我找到对手的破绽，就出手攻击。」

吉里．普罗哈兹卡在距离出生地捷克南部城市布尔诺（Brno）30分钟车程的一处偏远树林小屋里接受视讯访问。他表示，他在这里独自一人，可以专注训练。小屋有电但没有自来水，他每天必须前往水井取水。

他把手机镜头朝向屋外，展现了他在树林地上划设的道场，还有就地取材用木头制作的健身器具。

他说，「你必须找到最适合自己的（训练）方法，而这对我而言，就是最好的方法」。他的发型模仿江户时代武士，梳成了丁��。

他说：「我冥想、训练，过我想要的生活。」（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

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