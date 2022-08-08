曼城有哈朗德再添卫冕保证 曼联新帅首役就败

（法新社伦敦7日电） 英超2022-23赛季开打，卫冕军曼城今天靠季前转来的挪威前锋新星哈朗德（Erling Haaland）梅开二度，2比0客场击败西汉姆联；曼联新教头滕哈格（Erik ten Hag）首战1比2输给布莱顿。

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从德甲多特蒙德转战曼城的哈朗德表现名符其实，开季就给卫冕军一个好彩头。西汉姆联上赛季倒数第2场比赛上半场一度2比0领先曼城，差点坏曼城封王好事，还好曼城下半场回神，如愿拿下英超冠军，但今天面对找来哈朗德后如虎添翼的曼城显得毫无招架之力。

曼城季前与哈朗德签下长约，作为队史进球王阿奎洛（Sergio Aguero）的接班人。哈朗德也缴出与当年阿奎洛在曼城英超首秀就进2球一样的好表现，让曼城确信没找错人。

哈朗德没赶上季前社区盾（Community Shield）联赛对利物浦之战，让曼城1比3输球，但主帅瓜迪欧拉（Pep Guardiola）完全不担心。

瓜帅说：「我们知道球队还有些不足，但他（哈朗德）有无与伦比的跑动与绝杀能力。」

反观同城的曼联则前景相对黯淡，新教头滕哈格执教首役就吞败，阵中葡萄牙球星罗纳度（Cristiano Ronaldo）因错失季前训练，今天只能替补上场，而且关于他本季结束就会离开曼联传闻甚嚣尘上。

© 2022 AFP