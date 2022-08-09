传杜兰特下最后通牒：想留我 就开除教头奈许

（法新社纽约8日电） 美国运动新闻网站「运动员」今天报导，美国职篮NBA球星杜兰特向东家布鲁克林篮网老板蔡崇信下最后通牒：要留他，教头奈许和总经理马克斯就得走人。

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「运动员」（The Athletic）援引不具名消息人士报导，杜兰特（Kevin Durant）6日在英国伦敦和蔡崇信见面时，强调上个赛季篮网在季后赛首轮被波士顿塞尔蒂克横扫出局后，他对球团方向缺乏信心。

33岁前锋杜兰特拿过两届NBA总冠军和2014年NBA最有价值球员，今年6月向篮网提出交易申请，当时原因不明，现在才根据「运动员」报导得知，他是不相信在奈许和马克斯手上的球队方向。

上赛季篮网交出差强人意的44胜38败战绩，季中风波不断，先是把哈登（James Harden）交易到费城，还看着厄文（Kyrie Irving）因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗接种问题缺席大部分赛季。

加拿大籍的奈许（Steve Nash）现年48岁，球员时期2度以后卫身分当选MVP，2020年在篮网得到第一份教练工作，执教布鲁克林的两个赛季缴出92胜62败战绩。

现年46岁的马克斯（Sean Marks）则是首位来自纽西兰的NBA球员，拿过两次总冠军，一次是2005年在圣安东尼奥马刺担任前锋期间，另一次则是2014年担任马刺助理教练期间。

蔡崇信曾表示，想得到杜兰特的球队得付出多名球员及选秀签的庞大代价才换得到，若无复杂的多队交易难以达成。

© 2022 AFP