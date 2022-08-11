基尔乔斯扳倒球王梅迪维夫 晋ATP蒙特娄赛第3轮

（法新社加拿大蒙特娄10日电） 澳洲男网选手基尔乔斯（Nick Kyrgios）今天在ATP蒙特娄大师赛力克俄罗斯籍球王梅迪维夫（Daniil Medvedev），目前比赛进行到第2轮，大会前3种子纷纷落败出局。

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在今年温布顿网球锦标赛闯进决赛的「坏小子」基尔乔斯，今天以6比7（2比7）、6比4、6比2扳倒梅迪维夫，这是他生涯第2次爆冷屠龙，上一次是2014年在温网淘汰西班牙猛将纳达尔（Rafael Nadal）。

美国籍非种子球员保罗（Tommy Paul）也在首盘落后的情况下急起直追，终场以6比7（4比7）、7比6（9比7）、6比3拍下西班牙籍大会第2种子艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）。

另一名英国非种子德瑞波（Jack Draper）以7比5、7比6（7比4）直落2，让希腊籍第3种子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）打包回家。

基尔乔斯在今天首盘打到落后时，一度展现他在场上常有的暴怒行为，将球拍上看台泄忿而遭到警告。但这位世界排名37的27岁好手稍后恢复冷静，打出实力连拿2盘，终场胜出。

基尔乔斯赛后表示：「我不问排名高低，只专注于对付眼前的对手。我今天的目标清晰，多发球和截击，打出比较好的水准。」

他还说：「但愿我能保持下去，继续赢球。」

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