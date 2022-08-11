Kobe丧命现场遭拍外流案 美法院开庭审理

（法新社洛杉矶10日电） 第一线应变人员拍下NBA已故传奇球星Kobe直升机坠机意外丧命现场的照片并外流，让Kobe的遗孀凡妮莎为此提告，美国法院今天为此开庭。

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2020年1月，一架直升机坠毁在洛杉矶近郊的山坡，机上9人全数罹难，当中包括布莱恩（Kobe Bryant）和他的女儿吉安娜（Gianna Bryant）。

凡妮莎（Vanessa Bryant）声称，洛杉矶郡警长办公室人员和消防员拍了事故现场的照片，之后外流给朋友和第一线应变人员，让她在精神上饱受磨难。

凡妮莎的律师在法庭文件中写道：「坠机意外发生后的24小时内，现场的照片至少在11名（警务）人员和数十名消防员间流传。」

「事发后几周的时间内，一名（警方）人员在酒吧拿上头有遗体的照片向人炫耀，另一人将照片传给电玩群组的朋友，还有（消防局）人员在颁奖典礼上展示那些照片。」

洛杉矶郡的律师并未争论有人拍了那些照片，但坚称照片从未公开，且已经删除。

为洛杉矶郡打这场民事诉讼的律师哈希莫尔（Mira Hashmall）表示，此案的重点在于公然散布。

她说：「从意外发生至今，洛杉矶郡一直不遗余力地努力，不让事故现场的照片流出去。」

「事故至今两年半的时间，没有任何洛杉矶郡的照片出现在媒体或网路上，原告也承认从未见过。」

洛杉矶郡官员认为，凡妮莎承受到的「严重精神与心理伤害」，不是洛杉矶郡或事故现场照片导致的，而是坠机案本身。

美国有线电视新闻网（CNN）的报导指，陪审团今天选出，当中包含6女、4男。

根据体育电视频道ESPN，洛杉矶郡已同意支付250万美元（约新台币7554万元），解决其他罹难者家属提出的类似诉讼。

针对坠机案的调查显示，直升机驾驶可能是在那架塞考斯基（Sikorsky）S-76直升机飞入浓雾后迷失了方向。

Kobe是公认史上最伟大的篮球员之一，他在美国职篮NBA洛杉矶湖人20年辉煌的生涯中，成为这项运动的最佳代言人。

他从1996年高中毕业后开启职业生涯，一直打到2016年退休为止，并曾5度拿下NBA总冠军。

他曾助美国男篮在2008北京奥运、2012伦敦奥运夺下金牌。

© 2022 AFP