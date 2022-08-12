致敬传奇球星罗素 NBA联盟将永久退役6号球衣

（法新社纽约11日电） 为纪念已故波士顿塞尔蒂克传奇中锋兼民权运动家罗素（Bill Russell），美国职篮NBA宣布罗素职涯穿过的6号球衣将在全联盟永远退役，这使得罗素成为首位获此殊荣的球员。

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罗素曾在NBA打了13个球季，生涯每场比赛平均可贡献15.1分、22.5篮板、4.3助攻，并为塞尔蒂克赢得11座总冠军，其中在1959年至1966年更缔造8连霸的惊人纪录。罗素上个月31日逝世，享寿88岁。

NBA和美国国家篮球协会球员工会（National Basketball Players Association，NBPA）今天说，2022-23赛季所有球员的球衣右肩上都会有一块纪念罗素的补丁，而每座球场都会有一个写有6号的三叶草标志。

NBA总裁席佛（Adam Silver）透过声明表示：「比尔．罗素在球场上和开创性民权行动的成就无与伦比，值得用独特且具历史意义的方式给予荣耀。」

「让他的6号在NBA每个队伍永久退役，确保比尔卓越的职涯成就永远为人们肯定。」

美国总统拜登和2011年颁授罗素总统自由奖章（Presidential Medal of Freedom）的前总统欧巴马等人，都对罗素球场内外的贡献致敬。

NBPA执行董事特马利欧（Tamika Tremaglio）说，联盟很荣幸支持让罗素6号球衣退役的「重大荣誉」。

特马利欧说：「比尔毕生在场上和场外的行动，帮助一代又一代的球员变得更好。为此，我们永远感念在心。」

© 2022 AFP