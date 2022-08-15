拉斯穆森8局完全比赛 光芒4比1擒金莺

（法新社迈阿密14日电） 美国职棒大联盟MLB坦帕湾光芒投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）今天对巴尔的摩金莺演出8局完全比赛，直到9局上才被金莺马德欧（Jorge Mateo）二垒打破功，终场光芒4比1赢球。

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马德欧9局上挥击拉斯穆森第一球投出的切球，击出左外野车布边的二垒安打，这支9局上首棒二垒打也让对方的完全比赛破灭。不过光芒在3连战系列赛取得2胜1负。

台湾旅美好手张育成今天担任光芒先发二垒手，4打数缴白卷还吞两K，本季打击率降至2成13，另有3轰与10分打点。

拉斯穆森前8局让金莺打者完全上不了垒，9局上破功后让下一棒打出内野滚地球出局，但趁势跑上三垒的马德欧靠拉斯穆森暴投跑回金莺唯一一分。拉斯穆森掉分后又投出不死三振和暴投退场，总计8.1局用87球，送出7次三振。

坏人好事的马德欧赛后说：「这真让人大大喘口气，没有球队会希望成为对手完全比赛的祭品，最后一局能敲出安打实在太好了。」

2019年7月14日，当时光芒2名投手合力演出8局完全比赛，同样是在第9局破功，一样是金莺逃过一劫。

大联盟史上共有21场完全比赛，最近一次是2012年8月15日西雅图水手的赫南德斯（Felix Hernandez）对光芒所投出。

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