大谷翔平在美国大放异彩 家乡甲子园热潮更炽

（法新社东京23日电） 日本球星大谷翔平今夏在美国追平贝比鲁斯（Babe Ruth）百年来的单季10胜10轰纪录，还荣膺体坛最佳男运动员，但让家乡老少目不转睛的却是大谷的起步之处━甲子园高中棒球赛。

广告 继续浏览后续

在日本，8月代表酷热、刨冰以及电视上的甲子园棒球赛，也就是2021年美联MVP大谷翔平等棒坛巨星开启职涯之处。

第104届日本全国高中棒球锦标赛（俗称夏季甲子园）昨天举行决赛，宫城县的仙台育英高中以8比1击败初次进决赛的山口县代表下关国际高中夺冠。

经历2020年因疫情取消、2021年看台几乎净空的情况后，今年观众重回兵库县的阪神甲子园球场，现场洋溢喜庆氛围。

2019年纪录片「甲子园：梦想竞技场」的导演山崎艾玛（Ema Ryan Yamazaki）告诉法新社：「一到夏天，你避不开它的。它非常戏剧化，因为每场都是淘汰赛，你只有一次机会，所以可能发生出乎意料的情况，没什么事说得准。」

山崎表示，在西方国家，「大家都爱赢家」，但在甲子园，「摄影机好像偏爱败战球队」，会拉近拍摄球员落泪和心碎的画面。

从啦啦队、学校乐队到经典名门队服，甲子园反映了棒球的美国源头，但独特之处仍不少，像是在8月中旬日本人返乡祭祖之际举办比赛，以及输家会在球场上含泪挖土的传统等，但今年基于疫情因素不准挖土。

夏季甲子园起始于1915年，资格赛阶段有数以千计的队伍互较高下，但只有49组队伍能出线（每个府县各有1个代表校、北海道与东京都各有2个代表校）。同一球场每年春天还会举行「选拔高等学校棒球大会」（春季甲子园）。

甲子园孕育出的美国职棒大联盟MLB球星包括铃木一朗、松井秀喜，以及现年28岁的大谷翔平等。

© 2022 AFP