乌超独立日开踢 空袭警报频扰逾4小时完赛

（法新社基辅24日电） 乌克兰足球超级联赛（Premier League）今天于西部城市利维夫（Lviv）举行的比赛因空袭警报中断数次，球员躲进防空洞，90分钟的足球赛被迫延长至4小时27分钟。

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利维夫鲁克（Rukh Lviv）对上哈尔科夫金工（Metalist Kharkiv）的比赛于当地时间下午3时在利维夫乌克兰体育场（Ukraina）举行，比赛因空袭警报3度喊停，最后于晚上7时27分结束。

哈尔科夫金工最终以2比1获胜。两队在比赛中前往防空洞避难长达145分钟，期间该地区并未侦测到空袭。

尽管俄罗斯不断入侵，乌超仍于23日宣布展开新赛季，以提振乌克兰因战争侵扰而委靡不振的士气。当天的4场比赛并未因空袭警报中断，但比赛出于安全考量并未开放观众入场观赛。

许多球队并未在各自代表的城市举行主场比赛，而是移至较安全的乌克兰西部或中部地区进行。

乌超赛事在2月24日俄军入侵后临时喊停，4月决定提前结束上个赛季。

乌克兰今天纪念脱离苏联独立31周年纪念日，美国昨天警示，俄罗斯可能将于未来数天内袭击乌国政府设施。

© 2022 AFP