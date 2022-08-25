小威美网首轮若过关 可能强碰第2种子孔塔薇特

（法新社纽约25日电） 美国网球名将小威廉丝（Serena Williams）先前透露计划在美国公开赛（US Open）后退休，今天公布的签表显示，小威首轮将对上蒙特内哥罗选手科维妮奇（Danka Kovinic）。

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美网将在8月29日至9月11日于纽约举行。根据世界女子职业网球协会（WTA）网站，科维妮奇目前世界排名第80，小威则排在第410名。

40岁的小威与第2种子━爱沙尼亚好手孔塔薇特（Anett Kontaveit）分在签表同一区，若两人首战都过关，第2轮就会碰头。

小威在1999年美网拿下首座大满贯赛单打冠军后，一共累积23座大满贯金杯，差一冠就能追平澳洲传奇女将寇特（Margaret Court）缔造的24座大满贯女单冠军纪录，但小威得披荆斩棘才能迈向这次美网的决赛。

小威若晋级第4轮，可能对上第14种子━19岁加拿大好手费南德兹（Leylah Fernandez），费南德兹是去年美网亚军。若小威前进八强，还可能碰上今年温网亚军、突尼西亚选手加博（Ons Jabeur）。

小威16日在辛辛那提大师赛（Cincinnati Masters）女单首轮即遭淘汰出局，以直落两盘败给去年美国公开赛冠军、英国小将拉杜卡努（Emma Raducanu）。

10日在WTA多伦多大师赛（WTA Toronto Masters）第2轮，小威遭瑞士好手班西琪（Belinda Bencic）以6比2、6比4淘汰出局。

票商表示，小威宣布将退休后，美网门票跟着热卖，显见球迷热切期望亲临现场见证历史。

© 2022 AFP