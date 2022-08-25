布莱恩坠机照外流 洛杉矶郡判赔3100万美元

（法新社洛杉矶24日电） 美国职篮NBA球星布莱恩（Kobe Bryant）2020年坠机身亡，洛杉矶郡人员在现场拍下照片并散布出去。陪审团今天命令洛杉矶郡赔偿3100万美元给布莱恩的遗孀及共同原告。

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2020年1月26日当天，警方和消防员赶到事故地点，拍下现场惨况，包括洛杉矶湖人传奇球星布莱恩和他13岁女儿吉安娜（Gianna）血肉模糊的遗体。

布莱恩的遗孀凡妮莎（Vanessa Bryant）2020年9月在美国地区法院提起诉讼，主张洛杉矶郡警方和消防员在未经批准的情况下散布事故现场照片。

诉状陈述道：「想到警长副手、消防员和大众对着亡夫与孩子没必要示众的照片目瞪口呆，布莱恩女士（凡妮莎）就感到不舒服。她活在恐惧里，担心自己或孩子们有天会在网路上看到挚爱亲人的可怕照片。」

此案共同原告彻斯特（Chris Chester）的妻女也在事故中丧命，他和凡妮莎在为期2周的审理过程中，说明了自己生怕这些照片有天可能会在网路上浮现。

法院下令洛杉矶郡分别赔偿凡妮莎和彻斯特1600万美元和1500万美元。

凡妮莎的律师拉瓦伊（Craig Lavoie）说，他要替篮球伟人、洛杉矶英雄布莱恩及他的遗孀要求「正义和究责」。

拉瓦伊说：「我们是因为蓄意行为而对簿公堂，洛杉矶郡侵害了布莱恩女士及彻斯特先生的宪法权利。」他请求陪审团让洛杉矶郡基于「职员违反宪法」一事负责。

© 2022 AFP