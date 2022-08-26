曾与阿里世纪对决 前世界拳王佛尔曼被控性侵2女子

（法新社洛杉矶26日电） 根据在加州洛杉矶提出的诉讼案，美国前世界重量级拳王佛尔曼（George Foreman）被两名女子指控，1970年代曾对当时十多岁的她们性侵。

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「时人杂志」（People）和名流八卦网站TMZ取得的诉讼案件是由案中标示为戴尼斯（Denise S.）和格温（Gwen H.）的两名女子提出。

案件中并未提及佛尔曼之名，仅以「一名1973年击败弗雷泽（Joe Frazier）而成为重量级拳王的前职业拳手」称之，这正是佛尔曼的战绩。 戴尼斯宣称，她8岁就见过佛尔曼；并说，佛尔曼1976年强暴她多次，包括在旧金山的一家饭店中。事发时她介于13到16岁之间，佛尔曼则是24岁。

格温说，她15岁开始遭到佛尔曼性侵。她说，当时她的父亲受雇于佛尔曼，佛尔曼以她若不配合即开除她的父亲为要胁，迫她就范。

她们两人争取为案件进行陪审审判，并表示，她们因佛尔曼而身心受创。

佛尔曼则对「纽约时报」（New York Times）发出声明，否认诉讼案的指控。他说：「过去6个月来，有两名女子各自企图对我和我的家人勒索数百万美元。」

「她们不实地宣称，我在45年前的1970年代曾性侵她们，我坚决并断然否认这些指控。」

佛尔曼现年73岁，他1968年拿下奥运重量级拳赛金牌，并在1973年出战弗雷泽的第2合回击倒对手而获得职业重量级拳王头衔。

之后，佛尔曼与拳击界传奇人物阿里（Muhammad Ali）在1974年展开着名的「丛林之战」，输掉拳王宝座，并且中断40连胜纪录。

© 2022 AFP