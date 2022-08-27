中国前羽球球后叶钊颖透露曾被迫在奥运赛事放水

（法新社哥本哈根27日电） 中国前羽球球后叶钊颖今天透露，她参加2000年雪梨奥运时，曾接获管理阶层命令，要她在准决赛中输给另名中国代表龚智超，并让对方保留体力，以提高中国队拿金牌的机会。

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法新社报导，叶钊颖接受丹麦第二电视台（TV 2）访问时表示，「他们要求我这样做。他们告诉我，不要搞得像是我刻意输球，但同时他们也要我别让龚智超太累，他们希望我输掉2局，而不是3局，这样就不会让她太累。你们可以再去看一遍（比赛画面），我故意出界之类，或是确保没有过网，我当时没有选择。」

叶钊颖没有透露任何教练或管理人员的姓名，仅强调，「我们觉得很无助，因为我们只能独自对抗整个体系。对运动员来说，奥运几乎可说是千载难逢的机会，所以这真的很令人沮丧，但我只有一个人，没办法对抗体系。」

龚智超之后在决赛中击败丹麦好手马丁（Camilla Martin），成功夺得金牌。

上述访问是在西班牙马拉加（Malaga）进行。叶钊颖与她的丈夫、中国前国足明星选手郝海东逃出中国以后，一直居住在当地。

两夫妇还在访问中表示，自从郝海东在2020年6月对北京政府提出强烈批评之后，他们这辈子大概都没有机会再回到中国了。

© 2022 AFP