乔科维奇没打疫苗缺席美网 纳达尔：令人难过

（法新社纽约26日电） 西班牙男网名将纳达尔（Rafa Nadal）今天说，今年的美国公开赛（US Open）是他3年来首度参赛，但塞尔维亚好手乔科维奇（Novak Djokovic）无法参加，令他感到难过。

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2019年，纳达尔在美网男单决赛鏖战5盘，最终击败俄罗斯男网一哥梅迪维夫（Daniil Medvedev）夺下冠军，自那之后他就没有参加美网。

自2019年在美网封王后，纳达尔又拿下3座大满贯赛男单冠军，生涯大满贯赛金杯累积达22座，创下男子选手纪录新高。

36岁的纳达尔希望未来两周能在纽约再添一座冠军，但他今天承认少了乔科维奇，让他感到「非常难过」。

乔科维奇拒绝接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，不符合美国政府对国际旅客制定的旅行规定，昨天证实不会参加美网。

纳达尔说：「从我的观点来看，这是非常令人难过的消息。世界顶尖选手因为受伤或其他因素无法参赛，总会令人觉得可惜。」

「就乔科维奇的例子而言，大满贯赛签表上少了史上最优秀的选手之一，难道不是一大损失吗？选手与粉丝都觉得很可惜，因为每个人都希望有最顶尖的选手参加大型赛事。」

尽管乔科维奇缺席，纳达尔坚称美网不会因为没有乔科维奇而变得没有看头。乔科维奇坐拥21座大满贯赛男单冠军，仅比纳达尔少一座。

纳达尔说：「我要重提我说过很多次的想法，网球运动的重要性某种程度来说胜过任何一位选手。」

「我的网球生涯当然也因为伤势错过很多重要比赛。我去年没有参加美网，两年前我也不在这里。比赛还是会继续进行，网球世界还是会继续运行。」

他说：「乔科维奇不会参赛，对每个人而言都不是好消息，但世界还是会继续运转，在我、乔科维奇与（瑞士名将）费德瑞（Roger Federer）之后，网坛依旧人才济济。」

© 2022 AFP