小威廉丝拚美网 迎接退休前最后一战

（法新社纽约28日电） 美国网球名将小威廉丝（Serena Williams）驰骋职业网坛27年，成为史上最伟大的选手之一，如今她准备在开启人生辉煌纪录的大满贯赛事━美国公开赛（US Open）告别网坛。

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40岁体坛名人小威廉丝本月稍早透露自己退休的日子开始「倒数」，终结外界对她未来计画的种种猜测，预料明天在纽约开打的美网，将是她最后一次在大满贯赛事露面。

小威写道：「在人生某个时刻，我们必须决定朝不同方向迈进。当你如此深爱某件事，那个时刻总是很艰难。」

这段宣言为小威感性别离铺路，明天的首轮比赛，她将在艾许球场（Arthur Ashe Stadium）对战世界排名第80的蒙特内哥罗选手科维妮奇（Danka Kovinic）。

小威拥有23座大满贯赛事女单冠军，第一座是在1999年美网决赛打败瑞士网球女将辛吉丝（Martina Hingis）后获得，当年小威才17岁。

那次胜利确立4年前小威转为职业选手后一个显而易见的态势：小威与姊姊大威廉丝（Venus Williams）是女子网坛的崛起势力。

小威1998年在温布顿锦标赛和美网赢得混双冠军，1999年又拿下首座大满贯单打冠军，就此开启开放年代（Open era）最具主导力的女子选手生涯。她的23座大满贯冠军仅次于澳洲传奇寇特（Margaret Court）的24冠。

虽然要在下周追平24冠可能难以企及，小威已缔造出多项无人能破的纪录。首先，她拥有澳网7座、温网7座、美网6座金杯，是不分男女唯一一个在3项不同大满贯赛事赢得6冠以上的选手。

另外，她的23座单打冠军加上女双的14座和混双的2座，全部加总共有39座大满贯赛事金杯。

她的宰制力之久也难有人匹敌，2002年她首次登上世界第一，上次坐拥球后大位则是在2017年，中间间隔将近15年。她的首座（1999年美网）和最后一座（2017年澳网）大满贯单打金杯相差17年139天，也是当前最长纪录，而且2017年在墨尔本夺冠时，她肚子里正怀着女儿奥林皮亚（Olympia）。

小威也有4面奥运金牌，其中3面为2000、2008、2012年与姊姊大威搭档女双夺得，剩余一面则是2012年伦敦奥运单打金牌，完成她生涯「金满贯」（Golden Slam，在职业生涯中获得所有四大满贯赛事冠军和奥运金牌）的纪录。

除了小威之外，只有德国前球后葛拉芙（Steffi Graf）、美国传奇球星阿格西（Andre Agassi）、西班牙「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal）有此成就。

小威将在纽约告别网坛，使得美网门票炙手可热，粉丝趋之若鹜，前3晚已全数售罄，据悉门票转手价格自8月初以来已暴涨34%。

© 2022 AFP