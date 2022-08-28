美网少了乔科维奇 纳达尔力拚第23座大满贯奖杯

（法新社纽约28日电） 美国网球公开赛（US Open）明天开打，西班牙名将纳达尔目标拿下生涯第5座美网冠军及第23座大满贯金杯。由于塞尔维亚好手乔科维奇因疫苗问题缺席比赛，令纳达尔少了一大阻碍。

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现年36岁的纳达尔（Rafael Nadal）19年前首次出赛美网，并曾在2010、2013、2017和最近一次参赛的2019年夺得男单冠军。如今他带着容易受伤的身体来到一年最后一个大满贯赛事，再次接受挑战。

纳达尔生涯曾4度缺席美网，目前他的体力能否撑过在法拉盛草地公园（Flushing Meadows）的美网2周激战，也再度令人怀疑。

纳达尔今年温布顿网球赛（Wimbledon）与澳洲好手基尔乔斯（Nick Kyrgios）的准决赛，因腹伤被迫退赛。此后他只出赛过一次，但在辛辛那提（Cincinnati）网赛第2轮就遭到克罗埃西亚黑马柯里奇（Borna Coric）淘汰。

纳达尔26日坦言，他自辛辛那提网赛以来一直保护伤势，但仍能在美网登场前进行密集练习。

「我在辛辛那提出赛时，也让自己非常轻松。那场比赛我尽最大努力，但发球时并未尽全力。」

「我希望为了比赛做好准备，我只能这么说。坦白说，我发球时要小心。但总而言之，我一直保持高强度练习。」

纳达尔已经习惯克服挫折。他6月在法国网球公开赛（French Open）靠在脚部打止痛针才打完所有比赛，并拿下生涯第14座法网冠军金杯。

纳达尔这次角逐美网头衔还有另个动力，那就是从卫冕冠军梅迪维夫（Daniil Medvedev）手中夺回世界球王宝座。他在2019年美网决赛，正是击败来自俄罗斯的梅迪维夫赢得冠军。

正当纳达尔在纽约为美网备赛，生涯长期对手乔科维奇（Novak Djokovic）则留在欧洲，对于美国当局是否会在最后一刻改变COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫政策终于放弃希望。

乔科维奇拒绝接种疫苗的立场广为人知，也因此无法入境美国。他的疫苗立场争议，同样使自己今年1月从澳洲墨尔本遭到遣返，无法在澳洲网球公开赛（Australian Open）捍卫前届冠军头衔。

35岁的乔科维奇生涯拥有3座美网金杯，最近一次夺冠是在2018年，去年则在决赛败给梅迪维夫，痛失1969年以来首位达成男单年度全满贯纪录机会。他7月夺下生涯第7座温网冠军，累计大满贯赛奖杯来到21座，此后一直未出赛。

由于瑞士名将费德瑞（Roger Federer）仍未重返赛场、乔科维奇无法出赛、纳达尔的身体状态又令人怀疑，本届美网男单冠军奖落谁家，很可能如近几年一样诡谲。

在世界排名第2的德国好手兹韦列夫（Alexander Zverev）因伤缺赛下，今年因俄罗斯侵略乌克兰、而与其他俄国选手同遭温布顿禁赛的梅迪维夫，以及目前世界排名第4、去年打进美网8强赛的19岁西班牙小将艾卡拉兹（Carlos Alcaraz），都有夺冠希望。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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