澳洲坏小子美网又暴走 这回抱怨「球场有大麻味」

（法新社纽约31日电） 澳洲「坏小子」基尔乔斯今天在精彩又火爆的比赛中，闯进美网公开赛第3轮，这回他免不了又抓狂暴走，不仅对着随行人员一阵狂吼咒骂，还称有球迷在现场吸食大麻。

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基尔乔斯（Nick Kyrgios）在路易阿姆斯壮（Louis Armstrong）球场与法国选手班奇（Benjamin Bonzi）鏖战，脾气火爆的他第3盘发球失误大发雷霆，看似朝禁区方向吐了一口口水，并对团队人员飙出一连串脏话，因而遭判行为犯规。

基尔乔斯第2盘与班奇僵持不下时，也向主审抱怨球场有大麻的味道，

他对主审坎皮斯托（Jaume Campistol）说：「如果是食物的气味，我不会抱怨。但这是大麻。当运动员有哮喘时，这显然不是理想的情况。」

坎皮斯托也提醒观众：「基于对球员的礼貌，请不要在球场周围抽菸。」

历经4盘缠斗，基尔乔斯以7比6 (7/3)、6比4、4比6、6比4力压班奇，挺进美网男单32强。

基尔乔斯稍后表示，世界排名第50的班奇奋力抵抗他的攻势，令他惊讶不已。

基尔乔斯在场上受访时说：「真是千钧一发呀！他今天的表现令人难以置信，我没想到会经历这般激战。我在第4盘用了一些非常冒险的技巧来赢得胜利。我真的很高兴能闯过这关。」

「这是压力非常大的一刻。我和我的团队对本周的赛事有很高的期望，我很高兴我挺过来了。」

基尔乔斯说，在温布顿网球赛首度闯进大满贯决赛后，他仍在适应备受期望的压力。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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