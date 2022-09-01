美网女单鏖战3盘晋第3轮 小威封拍时刻再延后

（法新社纽约31日电） 美国名将小威廉丝今天戏剧性地延长她的网球生涯，在美国公开赛女单次轮发挥永不放弃的精神，与世界排名第2的孔塔薇特苦战3盘胜出，她赛后说她热爱挑战，退休这件事不急。

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坐拥23座大满贯单打冠军的小威廉丝（Serena Williams）宝刀未老，今天在艾许球场（Arthur Ashe Stadium Court）满场为她高声呐喊的死忠球迷面前，以7比6（7/4）、2比6、6比2击退爱沙尼亚好手孔塔薇特（Anett Kontaveit），在她6度封后的美网晋级第3轮。

现年40岁的小威日前才公开表示，历经27年的职业生涯，她已经「逐渐远离网球」，暗指退休生活进入倒数阶段，但她今天发挥坚忍不拔的意志力，让退休派对再度延后。

小威赛后受访时被问到她先前才宣布自己网球生涯已步入最后阶段，但她说：「这件事不急。我内心还有少少的战斗力，我们再看看吧。」

被问到她是如何拍落世界排名第2的孔塔薇特时，小威露出顽皮的笑容说：「我算是打得还不错的选手。这是我最擅长的事，我热爱挑战，我热爱征服挑战的感觉。」

她说：「我只是做自己。这是老实话。我丢了第2盘后心里想着，老天爷，我必须拿出最好表现，因为这可能是我最后一战。」

她又说：「我的好胜心很强。我只是把这场比赛看成是为自己锦上添花。我不需要再证明什么，也完全没有什么可失去的。」她还说，自从她1999年拿下美网女单首冠以来，就成了其他选手眼中最想扳倒的目标。

小威今天走进艾许球场时，大会骄傲地介绍她是「史上最伟大的选手」，她的对手孔塔薇特则是坐在椅子上耐心地等待。

小威两天前在首轮对上蒙特内哥罗的科维妮奇（Danka Kovinic）时，主办单位准备了盛大的欢迎仪式与赛后致敬活动，但今天的场面比较低调。

小威这场比赛有许多名人出席加油，高球巨星老虎伍兹（Tiger Woods）从小威球员包厢观战，艾美奖（Emmy Awards）得奖女星辛蒂亚（Zendaya）也替艾许球场看台增添星光。

© 2022 AFP