传NBA骑士以3球员和选秀权 换爵士后卫密契尔

（法新社纽约1日电） 多家媒体报导，美国职篮NBA犹他爵士将3度入选全明星赛的后卫密契尔（Donovan Mitchell）交易至克里夫兰骑士，换取3名球员和3次NBA首轮选秀权。

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体育频道ESPN和运动新闻网站「运动员」（The Athletic）报导，爵士2个月前将「法国巨塔」戈贝尔（Rudy Gobert）交易至明尼苏达灰狼后，又达成这项交易。

骑士将把萨克斯顿（Collin Sexton）、芬兰籍7�涨胺媛砜�南（Lauri Markkanen）和22岁后卫艾格巴吉（Ochai Agbaji），以及本年度最优先选秀权、未来3次首轮选秀权和2次选秀顺位互换交易给爵士。

据报23岁美籍后卫萨克斯顿同意一纸4年7200万美元的合约，以先签后换的方式前往爵士队。

加上先前戈贝尔的交易案，爵士共获得7支2023年至2029年的NBA选秀首轮签，和3次选秀顺位互换的权利，还有包括2022年选秀会首轮被选上的球员共9人。

「蜘蛛人」密契尔上赛季场均拿到25.9分、4.2篮板，以及生涯新高的5.3次助攻和1.5次抄截。

如上述报导属实，密契尔将加入拥有贾兰德（Darius Garland）、2022年全明星赛中锋艾伦（Jarrett Allen）和2022年新秀全明星赛前锋莫布里（Evan Mobley）的骑士队。

爵士在密契尔效力的5年期间，每年都打进季后赛，但从未闯入西区决赛，仅两次晋级季后赛第2轮。密契尔2020年11月以1.63亿美元与爵士续约5年。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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