小威拿球拍闯网坛追梦 从街头球场晋升大满贯球后

（法新社纽约2日电） 美国女网好手小威廉丝（Serena Williams）的网球，是在恶名昭彰的黑帮街头球场练成的，在网坛奋战27年后，她摇身成为一代巨星，或许也是史上最伟大的选手，而本届的美国公开赛可能是她的告别战。

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现年40岁的小威在白人主宰的网坛闯出一片天，成为非裔美籍代表性人物，至今坐拥23座大满贯单打冠军，她用与她击球魔力一样强劲的决心，屡次粉碎前人立下的里程碑。

小威与她的姐姐、7座大满贯单打得主大威廉丝（Venus Williams）是近期新片「王者理查」（King Richard）的执行制作人，这部电影描述她们在加州康普敦（Compton）龙蛇杂处的街道长大时，她们的父亲理查（Richard Williams）如何教她们打网球的好莱坞般童话故事。

小威2013年在美国公开赛夺冠后说：「我还是那个拿着球拍、心怀美梦的女孩，我只是为了这个初心打球。」

小威最后实现自己的梦想，赢得7座澳洲公开赛冠军、3座法国公开赛冠军、7座温布顿网球锦标赛冠军与6座美网冠军，距离追平澳洲传奇寇特（Margaret Court）创下的史上最多24座大满贯单打冠军纪录仅差1冠。

小威1999年在美网赢得首座大满贯单打冠军，当时年仅17岁。2017年，她怀着女儿亚历克西（Alexis Olympia Ohanian）时，在澳网赢得第23座也是最近一座大满贯金杯。

小威2017年9月生下亚历克西，因为肺栓塞卧床6个星期，但她努力让自已恢复到正常状态，她在5个月后宣告复出，与姊姊大威搭档参加联邦杯（Fed Cup）双打比赛。

此外，她还两度写下有别于年度大满贯但成就同样惊人的瑟琳娜大满贯（Serena Slam）特殊纪录。年度大满贯指的是在同一个年度囊括澳网、温网，法网及美网4大赛事桂冠，史上曾有3人达标，分别是1953年的康诺里（Maureen Connolly）、1970年的寇特（Margaret Court）与1988年的葛拉芙（Steffi Graf）。

小威从未在同一年拿下4大满贯赛冠军，但有两次跨年度连续抱走4座大满贯赛金杯的纪录，一次是2002年法网至2003年澳网，另一次是2014年美网至2015年温网。

小威2015年原本有机会完成年度全满贯，但在美网4强赛爆冷遭义大利好手文琪（Roberta Vinci）拍落，无缘创下此一里程碑。

小威说：「我从来都不想把心力放在数字上。我开始打网球的时候，没想过要变成最伟大的选手，我只是因为有一支球拍、心中怀抱梦想。现在，大家都说我可能是最伟大的选手，但对我而言，我还没到达那个境界。」

「我觉得，像艾芙特（Chris Evert）、娜拉提洛娃（Martina Navratilova）与葛拉芙等人，才是女子网坛史上的终极偶像。」

小威也经历过在低潮挣扎的时期。她的同母异父姊姊普莱斯（Yetunde Price）2003年在家乡康普敦市遭黑帮枪击身亡，享年31岁。普莱斯生前一直是小威的私人助理。

小威2010年在温布顿封后没几天，在德国一家餐厅弄伤了脚，需要动两次手术并打石膏固定20周，她称这个伤导致她2011年肺部出现血栓，差点丢了性命。之后她错过3场大满贯赛事，休息了近1年。

小威2011年说：「医生说我两边的肺部都有血栓。很多人因为没有发现而死亡。我无法呼吸，老实说，我还以为是我身体不行了。如果再拖个几天，情况可能不会这么乐观。我的生涯可能因此画下句点。」

小威说，她能在网坛有所成就，都要归功于她的父亲，她的父母离婚后，她的父亲仍持续支持她。

小威说：「没有他、没有他做我的后盾，我没法拿到一座单打冠军。他是很棒的教练，创造力十足。」

「他帮我跟我姐姐磨练球技，为我们打下很棒的基础。这个基础很稳固，并非脆弱不堪一击，因此我们总能精益求精。」

大、小威练习时，理查不会阻挡其他小孩嘲笑他的女儿。他2015年告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「为了成功，你必须先打预防针，防患未然，我想先做好准备。」

© 2022 AFP