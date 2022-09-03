小威美网落败 泪洒球场感谢球迷和家人

（法新社纽约2日电） 美国网球名将小威廉丝（Serena Williams）今天在美国网球公开赛女单第3轮遭澳洲女将托米扬诺维奇淘汰出局，赛后她泪洒球场，激动感谢一路支持她的球迷与家人。

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坐拥23座大满贯单打冠军的小威上个月暗示本届美网将是她的告别战，今天她在美网第3轮鏖战3小时又5分钟后，以5比7、7比6（7/4）、1比6，输给托米扬诺维奇（Ajla Tomljanovic），让她为传奇生涯写下如童话故事般完美结局的美梦破灭。

小威在首盘就被对手3度破发的情况下，以5比7败下阵来，尽管第2盘展开反扑，一度在第8局率先取得4个局点，不过都遭托米扬诺维奇化解，比赛也一路延长到抢七局，最终由小威以7比6（7/4）扳平战局。

但决胜盘小威明显出现体力不支情形，在首局率先破发的情况下，接下来却遭对手连拿6局，以1比6败下阵来。

比赛结束后，小威向观众致敬，场上响起美国歌手蒂娜透娜（Tina Turner）的歌曲Simply the Best。

在球场上激动落泪的小威被问到是否会重新考虑退休这件事时，她说：「我不这么认为，但世事难料。」

她继续说：「这是段有趣的旅程。这是我此生经历过最不可思议的旅程。我非常感谢曾经在他们生命中说过『加油，小威』的每一个人。」

小威特别提到让她和姊姊大威廉丝（Venus Williams）走上超级巨星道路的父母亲李察．威廉斯（Richard Williams）和普莱斯（Oracene Price）。

小威说：「这一切都始于我的父母，他们值得拥有这一切。所以我真的很感谢他们。」

小威也向在观众席中的姊姊致敬。她说：「如果没有大威，我就不会是小威，所以谢谢你，大威。她是小威存在的唯一原因。」

© 2022 AFP