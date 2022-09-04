克菲托娃受小威激励 救2赛末点逆转胜晋美网16强

（法新社纽约3日综合外电报导）捷克网球女将克菲托娃今天化解对手两个赛末点，逆转拿下精彩第3盘，击败西班牙好手蒙奎露萨挺进美网16强。她表示，美国网球名将小威廉丝前一天不服输的斗志深深激励着她。

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大会21种子克菲托娃（Petra Kvitova）和第9种子蒙奎露萨（Garbine Muguruza）今天在美国网球公开赛女单第3轮争锋，前两盘双方平分秋色。第3盘克菲托娃一度以2比5处于绝对劣势，这趟美网旅程眼看就要止步于此。

但是两座温布顿网球锦标赛金杯得主克菲托娃重整旗鼓，随即展开华丽反攻，硬是将决胜盘逼到5比5，并在对手以6比5领先时，化解了两个赛末点，将赛事逼入抢七决胜局面。克菲托娃决胜局终以12比10惊险收下胜利，终场比数5比7、6比3和7比6（12比10）。

克菲托娃说，23座大满贯单打冠军的美国网球名将小威廉丝（Serena Williams）前一天化解对手5个赛末点才败下阵来，永不服输的斗志深深激励着她。

克菲托娃表示：「我昨晚紧盯小威廉丝出赛，她能够那样化解那些赛末点着实惊人，所以我今天也尝试这么做。」

32岁的克菲托娃说：「这是场精彩比赛、伟大奋战。她（指蒙奎露萨）发球没话说，我绷紧神经在对付。」

克菲托娃2015年和2017年曾经两度挺进美网8强。她在接下来的第4轮将对上美国女将皮古拉（Jessica Pegula）。

© 2022 AFP