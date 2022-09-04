纳达尔轻取好友贾斯克 晋级美网16强

（法新社纽约3日电） 西班牙网球名将纳达尔今天在美国网球公开赛击败好友法国选手贾斯克，顺利挺进男单第4轮。

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曾拿下22座大满贯赛、包括4次美网冠军的「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal），以6比0、6比1、7比5创下对战贾斯克（Richard Gasquet）18胜0败的完美纪录，并继续朝争取第23个大满贯冠军迈进。

纳达尔在参加青少年网赛时，首次遇到贾斯克，昨天比赛结束，他已连续赢了这位法国好友34盘。纳达尔几乎没遇到什么麻烦，在贾斯克得分前，他已经拿下9局。

也曾拿下澳网和法网公开赛冠军的纳达尔接下来将面对美国的22号种子提亚佛（Frances Tiafoe），争取晋级8强。提亚佛以7比6（9比7）、6比4、6比4击败阿根廷的史瓦兹曼（Diego Schwartzman），连续第3年晋级16强。

纳达尔评论提亚佛时称：「他是个了不起的球员，很有魅力，速度非常快。」

36岁的纳达尔1日在第2轮比赛与义大利老将佛尼尼（Fabio Fognini）对阵时，不慎被落地回弹的球拍打中鼻梁流血。今天的比赛并未显示任何不良影响。

© 2022 AFP