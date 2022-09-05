贾西亚美网直落二胜出 生涯第2次晋级大满贯8强

（法新社纽约4日电） 法国好手贾西亚今天在美国网球公开赛女子单打赛事，以直落二获胜，生涯第2度晋级到大满贯赛事的8强。

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此役之前，世界排名第17的贾西亚（Caroline Garcia）生涯仅闯进大满贯赛事8强一次，也就是5年前在家乡进行的法国网球公开赛，当时她以6比4、6比1击败美国女将芮丝克-亚米崔吉 （Alison Riske-Amritraj）。

接下来，贾西亚将在这次美网与地主小将高夫（Coco Gauff）争夺晋级4强门票。

28岁的贾西亚近况绝佳，在美网前，她先在辛辛那提网赛拿下冠军，目前处于12连胜的巅峰状态。

辛辛那提网赛冠军是她今年的第3冠，她先前还在波兰和德国的比赛封后。

本届美网女子单打前10种子中，有6人已中箭落马，因此贾西亚被认为是夺冠热门人选。

目前为止，贾西亚在这次美网已经轰出26记爱司球（ace），且一盘未失，35个发球局中成功保发33次，只有两次遭到破发。

贾西亚2011年首次受到关注，当时她年仅17岁，且尚未成名，世界排名只在188名。当年她在法网对上俄罗斯名将莎拉波娃（Maria Sharapova），一度以4比1取得领先，可惜最终败给当时声势正望的莎拉波娃。

即便如此，英国网球名将莫瑞（Andy Murray）当时就对贾西亚印象深刻，甚至在推文表示，他有信心贾西亚将来能成为世界球后。

莫瑞大胆的预测尚未成真，但贾西亚的世界排名曾在2018年冲上第4，为生涯最佳纪录。

© 2022 AFP