艾卡拉兹鏖战近4小时 拍倒西里奇晋美网男单8强

（法新社纽约6日电） 西班牙「小蛮牛」艾卡拉兹在美国网球公开赛鏖战3小时53分钟，艰苦击败2014年冠军克罗埃西亚名将西里奇，连续第2年晋级美网男单8强。两人从昨晚一路缠斗到今天凌晨。

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西里奇（Marin Cilic）在极大压力下与对手交锋，拿下18个破发点中的12个，出现66次非受迫性失误，最终艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）以6比4、3比6、6比4、4比6、6比3胜出。比赛结束时已是今天凌晨2时23分（台湾时间下午2时23分）。

赛后艾卡拉兹表示：「我相信我自己，这真的很艰难…我在第5盘已经崩溃，输掉第4盘后很难再回来。」

第1盘艾卡拉兹一度以0比2落后，后来仍拿下这一盘。他第2盘本来取得领先，后来却遭对手猛烈反攻而失掉这一盘，33岁的西里奇追成平手。

第3盘艾卡拉兹在第10局突袭并成功破发，拿下两盘率先听牌。

第4盘最后艾卡拉兹两度将西里奇逼入绝境，却让4个破发点溜走。西里奇逮住意想不到的生机，将比赛撑到第5盘。

艾卡拉兹在第4盘总计浪费掉6个破发点，不过最终拿下决胜盘取得胜利。

现年19岁、位列男单第3种子的艾卡拉兹，在美网4届冠军西班牙「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal）遭淘汰后，成了夺冠热门，他将与义大利好手辛纳（Jannik Sinner）争夺晋级4强。

辛纳与艾卡拉兹历次对阵，战绩2胜1负，其中两胜是今年分别在温布顿网球锦标赛和克罗埃西亚乌马格（Umag）公开赛拿下。

© 2022 AFP