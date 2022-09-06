败给美国好手提亚佛 纳达尔16强爆冷出局

（法新社纽约5日电） 美国好手提亚佛今天在美国网球公开赛男单16强中，以3比1大爆冷门打败今年还没在大满贯赛输过的前世界球王纳达尔。

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24岁的提亚佛（Frances Tiafoe）先前在职业生涯中只闯进过一次大满贯赛8强，此役以6比4、4比6、6比4、6比3胜出，粉碎纳达尔（Rafael Nadal）力争生涯第23座大满贯金杯的希望。

双方在艾许球场（Arthur Ashe Court）历经3小时又34分钟的4盘大战，大会第22种子提亚弗轰出18记爱司和49个致胜球，大爆冷门击败西班牙「蛮牛」纳达尔，闯进美网男单8强。

提亚弗7日将与俄罗斯第9种子卢布列夫（Andrey Rublev）抢夺4强赛门票。

在与纳达尔的前两次交手经验中，提亚弗从未击败过这位西班牙名将。

提亚弗打完这场胜仗后说：「我现在不知道该说些什么，我太高兴了，几乎就要喜极而泣，我不敢相信。」

「他绝对是有史以来最伟大的球员之一。我今天的表现令人难以置信，但我真的不知道发生了什么事。」

纳达尔赞扬提亚弗的表现，也承认这位美国选手比赛期间让他场上来回奔跑的战略，让他束手无策。

纳达尔说：「我打了场糟糕的比赛，而他打了场精采的比赛。最后就是这样，不是吗？」

36岁的纳达尔也感叹道，网球是一种讲求速度和击球位置的运动，「而我已不再年轻了」。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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