非洲女性第一人 突尼西亚女将加博闯美网准决赛

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（中央社纽约6日法新电）突尼西亚网球女将加博（Ons Jabeur）先前以黑马之姿闯进温布顿网球锦标赛（Wimbledon）决赛，今天又晋级美国公开赛（US Open）准决赛，是史上首位打进准决赛的非洲女性。

28岁的突尼西亚女网好手加博今天成为史上首名在美国公开赛中闯进女单准决赛的非洲女性选手，在接下来的准决赛中，她将对上来自法国的女将贾西亚（Caroline Garcia）。

贾西亚在同日赛事中，拍落美国小将高夫（Coco Gauff），成功晋级最后4强。

加博今天以6比4、7比6（7/4）力克澳洲网球女将托米扬诺维奇（Ajla Tomljanovic），漂亮打进准决赛。加博7月出赛温布顿网球锦标赛时，成为公开赛时代首位晋级大满贯赛决赛的非洲女网选手。

实际上，托米扬诺维奇2日才在第3轮比赛中，打赢坐拥23座大满贯赛单打冠军美国网球名将小威廉丝（Serena Williams）而闯进8强赛，不料却在对战加博的比赛中止步。加博从比赛一开始就强烈猛攻，丝毫不让对手有喘息的空间。

加博表示，尽管她在温网决赛力拚3盘败给哈萨克网球女将芮芭奇娜（Elena Rybakina），仍然加深了她对自己的信念，「我对自己愈来愈有信心」，「我在知道我有能力赢得大满贯赛冠军，而我如今就在美网打进了准决赛」。

有趣的是，突尼西亚球迷替加博取了个「幸福部长」的昵称，因为她在球场上的进步为家乡带来了欢乐。面对球迷期许，加博坦言，她在今天比赛中因为第2盘数次被对手破发而挫折地猛敲球拍，并开玩笑地说：「我想我可能会被从幸福部长的职位解聘。」

© 2022 AFP